Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

280,60 EUR +5,55% (09.11.2021, 15:12)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

308,04 USD +3,54% (08.11.2021, 22:15)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (09.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Am frühen Dienstagmorgen habe NVIDIA auf der GTC-Konferenz weitere Details zu seiner Omniverse-Strategie verraten und die Anleger begeistert. Die NVIDIA-Aktie stehe vorbörslich rund vier Prozent im Plus. Die Ankündigungen rund um das Metaverse seien aber nicht das einzige spannende Thema gewesen."Es ist die grundlegende Plattform", mit diesen Worten beschrieb NVIDIA-CEO Jensen Huang das Omniverse-Angebot des Chip-Konzerns. "Irgendwann werden wir zwischen virtuellen Welten hin und her springen wie wir es heute im Hypertext tun." Egal ob von Wissenschaftlern oder Gamern gebaut, virtuelle Welten würden laut Huang in einer Fülle auftauchen, wie es heute Internetseiten tun würden.Aktuell noch in einer Beta-Version, die erst von 70.000 Entwicklern und 500 Firmen genutzt werde, solle die Omniverse-Plattform in den kommenden Jahren weiter skaliert werden. NVIDIA erwarte, dass von seinem 9.000 Dollar teuren Abonnement rund 30 Millionen Designer profitieren könnten.Das Omniverse, wie es sich NVIDIA vorstelle, sei dabei mehr als nur virtuelles Gaming. Als typisches Anwendungsbeispiel seien im Rahmen der GTC-Konferenz die Entwicklungen von BMW vorgestellt worden, die einen digitalen Zwilling ihrer Fabrikanlagen in der virtuellen Welt erstellen würden. So lasse sich das Geschehen innerhalb der Fabriken bis ins kleinste Maschinendetail simulieren, um Verbesserungspotenziale zu erkennen oder neue Layouts zu testen.Ein wichtiger Punkt der GTC-Keynote sei auch die Veröffentlichung von "Quantum 2" gewesen, einer Netzwerk-Plattform, die im Data-Center nicht nur für hohe Bandbreiten, sondern dank des Wegfalls klassischer Switches auch für freien Platz und eine bessere Energieeffizienz sorge. Quantum 2 komme bereits in NVIDIAs Selene-Supercomputer zum Einsatz und ermögliche dort Bandbreiten die das 1,5Fache des gesamten heutigen Internet-Traffics betragen würden.Spannend sei auch der Einzug NVIDIAs auf den 200 Milliarden Dollar schweren Medizintechnikmarkt. NVIDIA wolle sich hier ein Stück vom Kuchen sichern und habe nun die "Clara Holoscan Platform" vorgestellt. Mithilfe der offenen Plattform könnten Instrumentenhersteller mit ihren Sensoren durch den Einsatz von KI noch bessere Ergebnisse erzielen.Gleichzeitig habe NVIDIA noch Updates zu seinen Robotik-Plattformen Isaac, die beispielsweise bei der Lokalisierung und Steuerung von Maschinen in Fabriken dienen würden, und Drive für das Autonome Fahrzeug angekündigt.NVIDIA beweise mit der Keynote zur GTC-Konferenz erneut, dass der Konzern im Omniverse, im High-Performance-Computing und bei der Robotik-Software-Entwicklung Technologieführer sei. Dem Markt werde damit das entscheidende Argument geliefert, weshalb die Aktie ein KGV für das nächste Jahr von 66 wert sei.Anleger freuen sich auf eine Zukunft mit Potenzial und bleiben der NVIDIA-Aktie treu, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.11.2021)