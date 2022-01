Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Gestern habe Bloomberg berichtet, dass sich NVIDIA laut Insidern von der Arm-Übernahme zurückziehen werde. Die Chip-Papier habe daraufhin im frühen Dienstagshandel geschwächelt. Doch am Mittwoch gehe es für die Aktie von NVIDIA schon wieder bergauf - und mit einem aktuellen Plus von 4,9 Prozent sogar ziemlich zügig.Mit Erleichterung dürften NVIDIA-Anleger in den vergangenen Handelstagen festgestellt haben, dass die Aktie nur kurzfristig unter die 200-Tage-Linie bei zuletzt 221,56 Dollar gefallen sei und auf Schlusskursbasis sowohl am Montag als auch am Dienstag über dem wichtigen Trendindikator notiert habe. Auch die Horizontale bei 230 Dollar sei nicht nachhaltig durchbrochen worden.Charttechnisch sei damit die Gefahr eines weiteren Rücksetzers in Richtung der Unterstützungszone oberhalb der 200-Dollar-Marke vorerst gebannt. Momentum-Indikatoren wie der RSI, der am Dienstag mit 26 einen neuen Tiefstwert seit Juni 2019 erreicht habe, würden dabei nicht nur die Geschwindigkeit des Abverkaufs aufzeigen, sondern auch, dass der Markt übertrieben haben könnte.Ebenfalls für Erleichterung hätten am Mittwoch die Kommentare des BofA-Analysten Vivek Arya gesorgt. Der Experte sei in einer Studie zum Schluss gekommen, dass die Aufgabe des Arm-Deals am Ende sogar positiv für NVIDIA sein könnte. Der Chip-Konzern müsse die Arm-Technologie nicht selbst besitzen, um im Data-Center weitere Fortschritte zu erzielen, so Arya. Zudem würde das Smartphone-Geschäft der Briten die Wachstumsdynamik von NVIDIA nur eintrüben.Der Rücksetzer bei NVIDIA sei heftig und das Sentiment am Gesamtmarkt bleibe insbesondere gegenüber Wachstumsaktien aus dem Tech-Bereich eingetrübt. Langfristig bleibt unsere Einschätzung zu den Wachstumsaussichten des Chip-Konzerns jedenfalls unverändert, Prädikat: "Herausragend!", so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 26.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.