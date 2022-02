Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

229,00 EUR -1,70% (17.02.2022, 09:07)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

265,11 USD +0,06% (16.02.2022)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (17.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA habe am Mittwochabend die Zahlen des vierten Quartals (bis Ende Januar) veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Auch bei der Prognose habe der Chip-Hersteller abgeliefert. Im nachbörslichen US-Handel habe dies jedoch nicht ausgereicht, um die NVIDIA-Aktie nach oben zu drücken. Doch keine Sorge - der nächste potenzielle Kurstreiber stehe schon vor der Tür.NVIDIA habe in Q4/22 ein Umsatzplus von 53 Prozent auf 7,64 Milliarden Dollar erwirtschaftet und habe damit die Erwartungen der Analysten von 7,42 Milliarden Dollar übertreffen können. Auch unter dem Strich habe der Chip-Hersteller abgeliefert: Die Gewinne je Aktie seien um 69 Prozent auf 1,32 Dollar gestiegen und hätten damit über den Schätzungen von 1,23 Dollar gelegen."Wir sehen eine außergewöhnliche Nachfrage nach Nvidias Computing-Plattformen", so CEO Jensen Huang laut Pressemitteilung. "Wir beginnen das neue Jahr mit einer starken Dynamik in allen unseren Geschäftsbereichen und einer hervorragenden Entwicklung unserer neuen Software-Modelle rund um Nvidia AI, Nvidia Omniverse und Nvidia DRIVE."Tatsächlich starte NVIDIA mit einer besser als erwarteten Prognose in das neue Geschäftsjahr. Im laufenden ersten Quartal solle ein Umsatz von 8,1 Milliarden Dollar (+/- zwei Prozent) sowie eine Bruttomarge (non-GAAP) von 67 Prozent erreicht werden. Analysten hätten nur mit einem Umsatz von 7,3 Milliarden Dollar gerechnet.Das Chip-Papier habe auf die Q4-Veröffentlichung im nachbörslichen Handel mit einem Minus von 1,6 Prozent reagiert. Anleger würden jedoch nach vorne blicken, denn in etwas mehr als einem Monat finde die Hausmesse "GPU Technology Conference (GTC)" statt. "Wir werden viele neue Produkte, Anwendungen und Partner vorstellen", habe NVIDIA-CEO Huang bereits angekündigt. Die letzte GTC-Konferenz im November sei damals der entscheidende Kurstreiber gewesen, der die NVIDIA-Aktie in Richtung Allzeithoch getrieben habe. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: