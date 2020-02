Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (18.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Pioniers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.In den letzten zwei Wochen habe die NVIDIA-Aktie ihre Rally fortgesetzt und zwölf Prozent zugelegt. Gute Jahreszahlen und ein solider Ausblick hätten den Aktienkurs befeuert. Die Kurssteigerungen der letzten Wochen seien von einem erfolgreichen Weihnachtsquartal getragen worden. Nun aber habe die NVIDIA-Aktie zwischenzeitlich bis zu vier Prozent verloren.Nun werde die NVIDIA-Aktie aber von den Tatsachen eingeholt: Im wichtigen Gaming-Bereich setze die Cloud-Gaming-Plattform Stadia von Google sowie die neuen Konsolen von Microsoft und Sony auf die Semi-Custom-Chips des Rivalen AMD. Apropos Gaming: Hinsichtlich des eigenen Cloud-Gaming-Services GeForce Now belaste die von Konkurrent Activision Blizzard initiierte Entfernung seiner Spiele auf unbestimmte Zeit.In den Zukunftsbereichen Cloud- und KI-Anwendungen hole u.a. der Wettberber Intel durch Zukäufe immer mehr auf. NVIDIA-CEO Jensen Huang sehe den Halbleiterspezialisten durch neue Anwendungen weiterhin für die Trendthemen 5G, Robotik und autonomes Fahren gut gerüstet.Mit NVIDIA würden Anleger langfristig auf mehrere zukünftige Zugpferde setzen. Mit der Forschung an Künstlicher Intelligenz zur Spracherkennung, Autonomen Fahren und der steten Weiterentwicklung des grafischen Kernbereiches auf weitere Anwendungsfelder (z.B. Genomik) würden die Aussichten für NVIDIA positiv bleiben.DER AKTIONÄR habe wegen eines sehr fortgeschritten Bewertungsniveaus der NVIDIA-Aktie zu einem Teilverkauf geraten. Den Rest der NVIDIA-Position gelte es weiterlaufen zu lassen. Um vor starken Rücksetzern aufgrund der fortgeschrittenen Bewertung abzusichern, wurde der Stopp der Aktie auf 200 Euro nachgezogen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär".(Analyse vom 18.02.2020)