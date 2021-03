Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

426,10 EUR +1,38% (10.03.2021, 16:43)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

505,57 USD +0,95% (10.03.2021, 16:29)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (10.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Für NVIDIA-Gamer liefere der heutige Mittwoch schlechte Nachrichten, denn trotz des beherzten Einschreitens gegen Kryptominer stehe es wohl auch in Zukunft schlecht um die Verfügbarkeit der NVIDIA-Grafikkarten.Laut Medienberichten sei der jüngst in neuen Modellen der GeForce RTX 30er-Serie eingebaute Hash-Rate-Limiter bereits überwunden worden. Aus der RTX 3060, die als erste Karte automatisch die Rechenpower für Mining-Algorithmen halbiert habe, sei durch findige chinesische Programmierer mittels eines Bypass wieder die maximale Mining-Power herausgekitzelt worden. Damit würden die RTX 3060 und andere kommende NVIDIA-Grafikkarten wieder in das Beuteschema der Kryptominer passen. Die Folgen dürften wohl wieder steigende Preise und eine noch schlechtere Verfügbarkeit sein.Aktionäre hingegen könnten sich am Mittwoch wieder über gute Nachrichten freuen. Die NVIDIA-Aktie sei im frühen US-Handel wieder über die 500-USD-Marke geklettert und habe damit den jüngsten Abwärtstrend beendet. Auch die 200-Tage-Linie, die aktuell bei 492 USD verlaufe, sei zurückerobert worden.Die horizontale Unterstützung bei 470 USD sei im Abverkauf ebenfalls intakt geblieben, womit die NVIDIA-Aktie nun ihren vorherrschenden Seitwärtstrend weiterführe. Die nächste Hürde auf dem Weg zur oberen Begrenzung der Seitwärtsspanne liege bei 550 USD.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link