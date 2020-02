Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Nvidia.



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (14.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikkarten-Pioniers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie sprinte weiter voran! Der Chip-Entwickler habe am gestrigen Donnerstag, 13. Februar, seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das gesamte Fiskaljahr 2020 präsentiert - und habe die hohen Erwartungen erfüllen können.Wie erwartet habe das starke Schlussquartal dem Grafikchipspezialisten einen Umsatz von rund 3,1 Milliarden Dollar (Plus 41 zum Vorjahreszeitraum) und einen Nettogewinn von 950 Millionen Dollar (Plus 68 Prozent) beschert. Die Aktie notiere nach dem US-Börsenschluss über vier Prozent im Plus.Mit einem Umsatz von 968 Millionen Dollar trage das Data-Center-Geschäft einen Rekordanteil (Plus 43 Prozent zum Vorjahr) bei. Insbesondere beim GPU-beschleunigten (High Performance) Computing in Rechenzentren und Supercomputern wachse die Nachfrage stetig.Den größten Umsatzanteil mit rund 1,5 Milliarden Dollar Umsatz (Minus zehn Prozent zum Vorjahr) habe erneut das Kerngeschäft mit den GeForce-Grafikkarten gebracht. Für die zukünftigen Wachstumsbereiche 5G, Künstlicher Intelligenz und Virtual Reality sehe NVIDIA-CEO Jensen Huang seinen Konzern ebenfalls gerüstet.Das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr für die Kalifornier bleibe aber 2019. Im gesamten Fiskaljahr 2020 seien 10,9 Milliarden Dollar Umsatz erzielt worden, im Vorjahr seien das noch 11,7 Milliarden Dollar gewesen - das entspreche Minus sieben Prozent. Der Gewinn sei um rund ein Drittel von 4,1 Milliarden Dollar auf 2,8 Milliarden Dollar gesunken.Der Aufwärtstrend der NVIDIA-Aktie setze sich fort. Gute Zahlen und handfeste Perspektiven für zukünftiges Wachstum würden das Papier weiter antreiben. In absehbarer Zeit wolle NVIDIA die 6,9 Milliarden Dollar schwere Übernahme des israelischen Halbleiterherstellers Mellanox, mit der das Data Center-Segment weiter gestärkt werden solle, abschließen. Diese finanziellen Auswirkungen seien bei der Prognose für das erste Quartal nicht berücksichtigt worden.Neben dem guten Data-Center-Geschäft würden aber der Siegeszug von AMDs Semi-Custom-Chips für die neue Videospiel-Konsolengeneration und die von Konkurrent Activision Blizzard initiierte Entfernung seiner Spiele von NVIDIAs Cloud-Gaming-Service GeForce Now belasten."Der Aktionär" habe aufgrund eines sehr fortgeschritten Bewertungsniveaus der NVIDIA-Aktie vor den Zahlen zu einem Teilverkauf geraten. Den Rest der NVIDIA-Position gilt es nach den Zahlen weiter laufen zu lassen, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". Um vor starken Rücksetzern abzusichern, sei der Stopp auf 200 Euro nachgezogen worden. (Analyse vom 14.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link