Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

214,95 EUR +1,37% (03.02.2020, 08:47)



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

214,95 EUR (31.01.2020)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

236,43 USD -3,09% (31.01.2020)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist in den Bereichen Personal Computer (PC)-Grafiken, Graphics Processing Unit (GPU) und künstliche Intelligenz (AI) tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Service über PC-, Mobile- und Cloud-Architekturen. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: GPU und Tegra Processor, die auf einer einzigen zugrunde liegenden Architektur basieren. Der Prozessor des Unternehmens hat Plattformen für vier Märkte geschaffen: Gaming, Professional Visualization, Data Center und Automotive. (03.02.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - NVIDIA: Aufwärtsbewegung auf dem Prüfstand - ChartanalyseNach einer scharfen Korrektur im vierten Quartal 2018 stabilisierten sich die Aktien von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) im Jahr 2019, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es habe bis in den Juni 2019 hinein eine hochvolatile Phase begonnen, im Zuge derer die Kursgewinne von Dezember 2018 bis April 2019 fast nahezu vollständig wieder abgegeben worden seien. Erst ab Juni 2019 sei die Volatilität zurückgegangen und der Tech-Titel habe eine Aufwärtsbewegung etabliert. Im Oktober 2019 wiederum sei mit dem Anstieg über 193,47 USD eine große Trendwende gelungen. Noch vor einigen Tagen habe der Wert ein neues Jahreshoch bei 259,50 USD erreicht, konsolidiere seither aber.Ausblick: Die kommenden Tage würden nun zeigen müssen, ob es bei einer kurzen Konsolidierung bleiben werde oder die Aktien erstmalig seit Monaten in eine schärfere Korrektur kippen würden.Die Short-Szenarien: Gleich zu Beginn der Handelswoche dürfte sich der Kurs zwei markanten Tiefs im Chart annähern. Zum einen dem Tief der Vorwoche bei 232,23 USD und zum anderen dem Tief vom 31. Dezember 2019 bei 230,13 USD. Zwischen diesen beiden Marken verlaufe derzeit der EMA50. Insofern werde es für die Käufer wichtig sein, diesen Supportbereich zu halten. Gelinge dies nicht, käme das Ausbruchsniveau vom Dezember 2019 bei 222 USD als Unterstützung ins Spiel. Spätestens dort müssten sich die Bullen zeigen, da unter diesem Kursniveau die Abwärtsbewegung an Fahrt gewinnen dürfte. Mittelfristig wären in einem solchen Szenario auch Kurse um 200 USD wieder erreichbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: