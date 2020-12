Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (14.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Grafikchip-Herstellers NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Bei der Aktie des US-Chipherstellers werde die Lage nun langsam ernst. DER AKTIONÄR habe bereits über die Wimpel-Formation berichtet, die der Kurs seit einem dreiviertel Jahr ausbilde. Inzwischen bahne sich ein Ausbruch immer stärker an.Infolge des steilen Anstiegs seit März habe die NVIDIA-Aktie am 2. September ein neues Rekordhoch bei 589,07 Dollar erreicht. Von dort aus konsolidiere das Papier bis heute im Rahmen einer Dreiecksformation. In der Kombination sei das in der Charttechnik als bullishe Wimpel-Formation bekannt.Anfang November habe die NVIDIA-Aktie bereits die obere Begrenzungslinie bei 564 Dollar durchbrochen und damit ein Kaufsignal ausgelöst. Der Ausbruch habe jedoch unter sehr niedrigem Handelsvolumen stattgefunden und sich dadurch als Fehlausbruch herausgestellt. Der Kurs sei daraufhin wieder in das Dreieck zurückgefallen und um die 50-Tage-Linie gependelt, die aktuell bei 537,63 Dollar verlaufe.Die NVIDIA-Aktie könnte schon bald ihre Chartformation auflösen. Trader warten auf den Ausbruch über 550 Dollar und achten währenddessen auf hohes Handelsvolumen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: