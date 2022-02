Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

211,80 EUR -2,08% (08.02.2022, 12:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

247,28 USD +1,68% (07.02.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufman vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen seien bereits Berichte aufgekommen, dass NVIDIA die Übernahme von Arm an den Nagel hängen wolle - und jetzt sei es offiziell. In einer Pressemitteilung am Montagabend habe der Chip-Entwickler verkündet, dass der Deal nicht stattfinden werde.Die NVIDIA-Aktie zeige sich aber davon unbeeindruckt und setze damit die seit einigen Tagen laufende Erholung fort. Dass ein Platzen des Arm-Deals keine größeren Auswirkungen auf den Kursverlauf haben dürfte, habe "Der Aktionär" erwartet. Denn die "signifikanten regulatorischen Hürden", die der US-Konzern als Grund für das Scheitern genannt habe, seien den Marktteilnehmern hinreichend bekannt gewesen und einem Abschluss seien kaum Erfolgschancen eingeräumt worden.Darüber hinaus sei ein Scheitern der Übernahme nicht zwingend als negativer Faktor für die weitere Kursentwicklung der NVIDIA-Aktie zu sehen. Der BofA-Analyst Vivek Arya sei in einer Studie Ende Januar zu dem Schluss gekommen, dass die Aufgabe des Arm-Deals am Ende sogar positiv für NVIDIA sein könnte. Der Chip-Konzern müsse die Arm-Technologie nicht selbst besitzen, um im Data-Center weitere Fortschritte zu erzielen, so Arya. Zudem hätte das Smartphone-Geschäft der Briten die Wachstumsdynamik von NVIDIA nur eingetrübt.Der Analyst sehe bessere Investitionsmöglichkeiten für die mittlerweile bis zu 60 Mrd. USD, die NVIDIA an Aktien und Cash für die Briten hätte aufwenden müssten. Arya nenne hier die Bereiche, in denen der Tech-Konzern aussichtsreichere langfristige Wachstumschancen erschließen könne, wie Künstliche Intelligenz, Metaverse, Gaming oder Automotive.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link