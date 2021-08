Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (19.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Grafik-Prozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die überzeugenden Quartalszahlen, die der US-Konzern am Mittwoch vorgelegt habe, hätten eine Information von NVIDIA etwas überlagert: Das Management gestehe nun auch ein, was am Markt bereits seit längerem klar schien: Die Übernahme des britischen Wettbewerbers Arm dürfte sich länger hinziehen als geplant. Ursprünglich habe der US-Halbleiterhersteller erwartet, dass der 40 Mrd. USD schwere Deal bis zum Frühjahr 2022 abgeschlossen sein werde.NVIDIAs Finanzchefin Colette Kress habe am Mittwoch gesagt, dass die Gespräche mit den Aufsichtsbehörden länger dauern würden als es das Unternehmen geplant habe. Zwar habe die CFO keinen konkreten Zeithorizont ausgegeben, doch würden mittlerweile 18 Monate als wahrscheinlich gelten. Seit der Bekanntgabe der Übernahme im September 2020 stoße der geplante Deal auf den Widerstand anderer Chiphersteller und werde weltweit kritisch von den Aufsichtsbehörden geprüft. Dennoch habe sich NVIDIA-CEO Jensen Huang am Mittwoch weiter optimistisch gezeigt, dass "die Regulierungsbehörden den Nutzen der Übernahme anerkennen werden".Während Anleger beim Arm-Deal sich also weiter in Geduld üben müssten, würden die Geschäfte von NVIDIA glänzend laufen und auch die Prognose sei überzeugend. Wer investiert sei, bleibe an Bord, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link