Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten.



Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (09.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktie nähert sich dem Allzeithoch - ChartanalyseDie NVIDIA-Aktie (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq-Symbol: NVDA) markierte am 2. September 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 589,07 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei der Wert in einer volatile Seitwärtsbewegung eingeschwenkt. Dabei sei die NVIDIA-Aktie auf die Unterstützung bei 468,16 USD zurückgefallen und habe in den letzten Monaten eine aufsteigende Tendenz gezeigt. Allerdings habe sich die Hürde bei 550 USD seit Mitte November mehrmals als zu hohe Hürde herausgestellt. Gestern sei der Ausbruch über diesen Widerstandsbereich gelungen. Die Aktie habe eine lange weiße Kerze ausgebildet und 6,28% zugelegt. Damit habe sich der Wert seinem Allzeithoch deutlich angenähert.Im kurzfristigen Bereich könne es zu einem kleinen Rücksetzer gen 555-550 USD kommen. Anschließend könnte ein Ausbruchsversuch über das Allzeithoch starten. Sei dieser Versuch erfolgreich, dann könnte es zu einem mittelfristigen Rallyschub in Richtung 730-740 USD kommen. Sollte der Wert allerdings unter 550 USD zurückfallen, würden sich die Chancen auf einen baldigen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch deutlich verringern. Abgaben bis ca. 515-514 USD müssten kurzfristig einkalkuliert werden. (Analyse vom 09.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link