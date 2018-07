Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

208,60 EUR +0,02% (03.07.2018, 09:16)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

242,24 USD +2,25% (02.07.2018, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (03.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktie: Korrekturausdehnung möglich - ChartanalyseSeit grob 2016 beherrscht ein ungebrochener Aufwärtstrend in dem Wertpapier von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) das Kursgeschehen und brachte die Aktie von unter 50 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 269,20 US-Dollar aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Obwohl sich seit Beginn dieses Jahres an ein sehr schwankungsfreudiger Verlauf breit gemacht habe, habe die Aktie noch Mitte Juni auf ein Rekordhoch zulegen können.Allerdings sei nur wenig später ein deutlicher Dämpfer erfolgt und habe die Kursnotierungen in einer ersten Welle bis in den Bereich von 240,00 US-Dollar abwärts gedrückt. Dieser Abwärtsimpuls werde seit einigen Tagen in einer abwärts gerichteten Kursbewegung verdaut, allerdings bewege sich diese innerhalb eines klaren Trendkanals abwärts. Solche Formationen stünden in der Charttechnik häufig als Fortsetzungsmuster, weshalb sehr bald mit einer Fortsetzung der kürzlich gestarteten Abwärtsbewegung gerechnet werden müsse.Ein tragfähiger Boden in der Aktie von NVIDIA sei im aktuellen Kursbereich nicht auszumachen, nach Auflösung des Trendkanals sollten weitere Abgaben zunächst auf das Niveau von rund 220,00 US-Dollar einkalkuliert werden. Erst bei rund 210,00 US-Dollar könnte es zu einer vermehrten Gegenwehr der Bullen kommen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.07.2018)Börsenplätze NVIDIA-Aktie:Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:208,79 EUR +2,00% (03.07.2018, 09:06)