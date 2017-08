Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten.

Vancouver (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von Analyst Matthew Ramsay von Canaccord Genuity:Aktienanalyst Matthew Ramsay von Canaccord Genuity empfiehlt Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von Canaccord Genuity weisen darauf hin, dass Rekordumsätze in den Bereichen Gaming GPU und Professional Visualitzation die Q2-Ergebnisse von NVIDIA Corp. besser als erwartet haben ausfallen lassen. Trotz der starken Data Center-Erlöse in einem Übergangsquartal hin zu Volta sei die Konsensprognose in diesem Segment verfehlt worden, was deutliche Kursverluste nach sich gezogen habe.Der Aktienkurs habe auf kurze Sicht ein perfektes Szenario eingepreist. Die nun erfolgten Kursabschläge könnten von Investoren als erhoffte Einstiegsgelegenheit genutzt werden. Auch wenn es im Bereich Kryptowährungen zu einer Abschwächung kommen könnte, gehe NVIDIA davon aus, dass der Markt auf lange Sicht bedient werden könne.Analyst Matthew Ramsay lobt NVIDIA für dien weiterhin starke Umsetzung der säkularen Wachstumsstrategie. Neue Trends, inklusive Deep Learning, Virtual/Augmented Reality und autonomes Fahren, würden neues Marktwachstum auslösen. Die starken Treiber der NVIDIA-Aktie seien intakt.