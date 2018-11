Kursziel

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 270,00 Buy Citigroup Atif Malik 13.11.2018 310,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 12.11.2018 260,00 Overweight Morgan Stanely Joseph Moore 09.11.2018 255,00 Overweight J.P. Morgan Harlan Sur 30.10.2018 266,00 Neutral UBS Timothy Arcuri 23.10.2018 324,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 02.10.2018 - Sector-weight KeyBanc Capital Markets Weston Twigg 26.09.2018 360,00 Buy Merrill Lynch Vivek Arya 25.09.2018 300,00 Buy Benchmark Company Mike Burton 21.09.2018 310,00 Buy The Benchmark Company - 20.09.2018 295,00 Buy Mizuho Vijay Rakesh 18.09.2018 350,00 Buy Needham & Company Rajvindra S. Gill 14.09.2018 250,00 Hold Stifel, Nicolaus & Co. Kevin Cassidy 22.08.2018 315,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 20.08.2018 316,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey William Stein 20.08.2018 315,00 Outperform Wells Fargo Advisors David Wong 20.08.2018 225,00 Market-perform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 17.08.2018 320,00 Outperform Cowen and Company, LLC - 17.08.2018 260,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 17.08.2018 310,00 Outperform Oppenheimer & Co. Rick Schafer 17.08.2018

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 360,00 oder 225,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. legt am 15. November die Zahlen für das 3. Quartal 2019 vor.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von BofA Merrill Lynch Research. In seiner Aktienanalyse vom 25. September erhöht Analyst Vivek Arya das Kursziel von 340,00 auf 360,00 USD und stuft den Titel weiterhin mit "buy" ein.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research würden ihre positive Einschätzung nach einem Gespräch mit dem CEO, CFO und dem IR-Team unter besonderem Fokus auf die neue Turing-Architektur unterstreichen. Die neue Technologie unterstütze mit einem Chip gleichzeitig high-end Gaming, AI und ProViz-Features. In verschiedenen Segmenten sei dadurch erhebliches Aufwärtspotenzial möglich. Vivek Arya glaube, dass Investoren die Turing-Möglichkeiten unterschätzen würden. Der Bewertungsaufschlag der NVIDIA-Aktie gegenüber dem Sektor sei angesichts des überlegenen Wachstumsprofils gerechtfertigt.Eine der niedrigsten Kursprognosen kommt von J.P. Morgan Securities: Der NVIDIA-Titel wurde von "neutral" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 265,00 auf 255,00 USD gesenkt. Aus Furcht, die GPU-Lagerbestände könnten die kurzfristige Nachfrage belasten, habe der Aktienkurs von NVIDIA Corp. seit 1. Oktober 36% an Wert eingebüßt. Zudem hätten Investoren Bedenken, dass die neue Gaming-Plattform in der nächsten Zeit keinen großen Upgrade-Zyklus auslösen könnte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick: