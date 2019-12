Kursziel

OSRAM Licht-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 259,00 Overweight Morgan Stanely Joseph Moore 25.11.2019 250,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 19.11.2019 255,00 Buy Craig-Hallum Capital Richard Shannon 18.11.2019 240,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey William Stein 15.11.2019 243,00 Outperform Wedbush Securities Matthew Bryson 15.11.2019 - Underperform Needham & Company Rajvindra S. Gill 15.11.2019



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

196,52 EUR -0,60% (29.11.2019, 22:26)



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

196,94 EUR -0,63% (29.11.2019, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

216,74 USD -0,69% (29.11.2019, 19:15)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (02.12.2019/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 259,00 oder 240,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 14. November die Zahlen für das dritte Quartal 2020 bekannt gegeben.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 15. November meldet, habe der Grafikkarten-Spezialist NVIDIA in seinem dritten Geschäftsquartal erneut Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verzeichnet, aber besser abgeschnitten als erwartet. Im Zeitraum August bis Oktober seien die Umsätze um gut 5 Prozent auf 3,01 Milliarden US-Dollar gesunken (2,7 Mrd. Euro). Der Nettogewinn sei um gut ein Viertel auf 899 Millionen Dollar gesunken. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe ebenfalls unter Vorjahr gelegen, aber dennoch die Erwartungen übertroffen.Es sei das vierte Mal in Folge, dass die Umsätze des Chipherstellers gegenüber dem Vorjahr geschrumpft seien. Dem Unternehmen mache unter anderem zu schaffen, dass die Kunden, anstatt neue Chips zu kaufen, zuletzt vermehrt ihre Lagerbestände abgebaut hätten. Im Vergleich zum Vorquartal habe das Unternehmen jedoch zulegen können, auch für das Schlussquartal habe sich NVIDIA optimistisch gezeigt und peile Umsätze von 2,95 Milliarden Dollar an, plus oder minus 2 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr würde das selbst im schlechtesten Fall immer noch ein Plus von gut 30 Prozent bedeuten.Der Kauf des israelisch-US-amerikanischen Datencenter-Spezialisten Mellanox könnte sich indes noch etwas länger hinziehen als gedacht. Zwar sei der Abschluss bis Ende 2019 theoretisch möglich - wahrscheinlicher sei dies jedoch erst Anfang 2020. NVIDIA habe sich bei der Übernahme im März gegen den Interessenten und Rivalen Intel durchgesetzt und mit Mellanox einen Kaufpreis von knapp 7 Milliarden Dollar vereinbart. Für die erforderlichen Genehmigungen stehe man noch im Austausch mit den Behörden in der Europäischen Union und China, hieß es nun, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von den Analysten von Morgan Stanley, die das Kursziel für den Titel von 217,00 auf 259,00 USD angehoben haben. Die Aktie wurde von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft. Sowohl im Data Center- als auch im Gaming-Segment von NVIDIA Corp. sei es im Verlauf von 2019 zu Enttäuschungen gekommen. In das Gaming-Geschäft seien aber in diesem Jahr Investitionen get6ätigt worden, die sich im kommenden Jahr auszahlen dürften. Die neuen Produkte von NVIDIA sollten dazu beitragen, Sorgen über das Wettbewerbsumfeld im Data Center-Bereich zu zerstreuen. Analyst Joseph Motte halte die NVIDIA-Aktie auf Basis der kurzfristigen Gewinne zwar für teurer, gehe aber in einer Aktienanalyse vom 25. November dennoch von Aufwärtspotenzial beim Aktienkurs aus.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick: