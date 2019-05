Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 185,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 13.05.2019 190,00 Outperform Oppenheimer Rick Schafer 13.05.2019 200,00 Outperform RBC Capital Markets Mitch Steves 13.05.2019 227,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 24.04.2019 215,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 18.04.2019 147,00 Neutral Instinet David Wong 04.04.2019 225,00 Buy Merrill Lynch Vivek Arya 04.04.2019 200,00 Overweight Piper Jaffray Harsh Kumar 26.03.2019 160,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 20.03.2019 210,00 Buy UBS Timothy Arcuri 20.03.2019 200,00 Outperform Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 20.03.2019 165,00 Hold Craig-Hallum Capital Richard Shannon 14.03.2019 200,00 Buy Citigroup Atif Malik 13.03.2019 170,00 Neutral MKM Partners Ruben Roy 12.03.2019 210,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey William Stein 12.03.2019 205,00 Overweight J.P. Morgan Harlan Sur 07.03.2019 190,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 18.02.2019 195,00 Outperform Cowen and Company, LLC - 15.02.2019

Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

114,10 EUR +2,14% (14.05.2019, 12:56)



Xetra-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

144,22 EUR +0,66% (14.05.2019, 12:38)



Nasdaq-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

158,45 USD -6,14% (13.05.2019, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



Nasdaq Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Grafikprozessoren für den Einsatz in PCs. Neben der GeForce-Prozessorplattform für den Gaming-Bereich bietet NVIDIA den Quadro für die professionelle Visualisierung in diversen Anwendungsbereichen an. Bei den Mobilgeräten ist das Unternehmen mit dem Tegra-Prozessor vertreten. (15.05.2019/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 227,00 oder 147,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. veröffentlicht am 16. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2020.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose vom Investmenthaus Jefferies & Co: In einer Aktienanalyse vom 24. April setzt Analyst Mark Lipacis das Kursziel für den Titel von 185,00 auf 227,00 USD herauf und stuft ihn weiterhin mit "buy" ein. Im Rahmen einer Branchenstudie zum Halbleitersektor hätten die Analysten von Jefferies & Co eine Anpassung der Bewertungsmodelle vorgenommen.Laut einer Aktienanalyse vom 4. April nehmen die Analysten von Instinet die Bewertung des NVIDIA-Titels mit dem Votum "neutral" auf und stellen die niedrigste Kursprognose von 147 USD in Aussicht. Im Rahmen einer Branchenstudie zum US-Halbleitersektor würden die Instinet-Analysten hinsichtlich der langfristigen Aussichten eine optimistische Sichtweise vertreten. Zyklische Bedenken würden aber auf kurze Sicht noch zur Zurückhaltung mahnen. Im Zeitraum 2020 bis 2025 dürfte sich das jährliche Umsatzwachstum, angetrieben durch neue Technologien, im Durchschnitt auf 7% bis 9% belaufen. In 2019 könnten auf die Chipindustrie aber noch Rückgänge von rund 10% zukommen. Die Bewertung der Aktien von NVIDIA Corp. berücksichtige nach Ansicht des Analysten David Wong bereits einen großen Teil der positiven Aspekte.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Börsenplätze NVIDIA-Aktie: