Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

42,00 EUR -5,66% (17.12.2018, 16:47)



Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

41,96 EUR -5,83% (17.12.2018, 16:49)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (17.12.2018/ac/a/d)







Maintal (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Henderson Global Investors Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der NORMA Group SE nun stärker ab:Die Finanzprofis von Henderson Global Investors Limited bleiben im Rückwärtsgang heraus aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Verbindungstechnik-Spezialisten NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ).Die Leerverkäufer von Henderson Global Investors Limited mit Sitz in London, England, haben am 14.12.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der NORMA Group SE von 0,67% auf 0,54% reduziert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den NORMA Group SE-Aktien:0,75% Otus Capital Management Limited (02.11.2018)0,54% Henderson Global Investors Limited (14.12.2018)0,50% Pictet Asset Management SA (16.07.2018)