ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechnik. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement. Mit rund 6.700 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern mit über 35.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie.



Im Jahr 2016 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 895 Millionen Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 28 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX. (29.03.2017/ac/a/d)

London (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von Analyst Jörg-Andre Finke von HSBC:Jörg-Andre Finke, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Verbindungstechnik-Spezialisten NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ) und erhöht das Kursziel von 51 auf 54 Euro.Die Ausblick des Maintaler Unternehmens erscheine im Hinblick auf das organische Wachstum konservativ, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Finke sehe deshalb die Chance einer positiven Überraschung - auch wegen Zukäufen, die 2017 auf berichteter Basis zu einer prozentual zweistelligen Umsatzsteigerung führen könnten.Jörg-Andre Finke, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die NORMA Group-Aktie bestätigt und das Kursziel von 51 auf 54 Euro angehoben. (Analyse vom 29.03.2017)Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:43,68 EUR +1,97% (28.03.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:43,912 EUR +0,41% (29.03.2017, 08:07)