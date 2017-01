Für die Eurozone erwarte die NORD/LB 2017 ein Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent, wobei Unsicherheiten durch die anstehenden Wahlen in einigen größeren Ländern das Wachstum belasten würden. "Insbesondere die Euro-Schwergewichte Frankreich und Italien kommen nicht recht voran bei der Überwindung der Wachstumsflaute", so NORD/LB-Chefvolkswirt Torsten Windels. "Unsere Konjunkturprognose für Euroland ist aber weit von Pessimismus entfernt. Ob das Glas halbvoll oder halbleer ist, ist eine Wahrnehmungsfrage. Ich würde es halbvoll nennen", so die optimistische Sicht von Windels.



Für Deutschland würden die NORD/LB-Volkswirte erwarten, dass sich der positive Grundtrend des Vorjahres 2017 fortsetze. Träger des Wachstums bleibe die Binnennachfrage. Deutschland profitiere von einer hohen und weiter steigenden Beschäftigung. Die realen verfügbaren Einkommen seien zwar angesichts einer etwas höheren Inflation nicht mehr so stark wie 2016 gestiegen, hätten aber weiterhin den privaten Verbrauch gestützt. Die Staatsnachfrage steige auch 2017. Bei guter Einnahmenentwicklung könne gleichwohl wieder ein Haushaltsüberschuss erzielt werden, der im Wahljahr 2017 aber etwas kleiner ausfalle. Die Inflation werde nach Einschätzung der NORD/LB aufgrund steigender Rohstoffpreise und eines schwachen Euro weiter anziehen, bleibe aber weiter unter dem EZB-Ziel.



In Niedersachsen sehe die NORD/LB eine robuste konjunkturelle Entwicklung, die aber gegenüber 2015 an Dynamik einbüße. Wesentliche Konjunkturtreiber seien das Baugewerbe sowie der private Konsum, wohingegen das Verarbeitende Gewerbe nur geringfügig zulegen dürfte. Vor diesem Hintergrund erwarte die NORD/LB für 2017 ein reales BIP-Wachstum von 1,3 Prozent, nachdem es 2016 bei rund 1,5 Prozent gelegen haben dürfte.



Mit Blick auf die Zinsentwicklung würden die NORD/LB-Volkswirte wenig Bewegung sehen. Die Europäische Zentralbank (EZB) werde ihren Ankündigungen folgen und das Ankaufprogramm für Wertpapiere mindestens bis Ende 2017 fortführen. Zinsänderungen seien von der EZB in diesem Jahr nicht zu erwarten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe werde moderat anziehen, aber weiterhin unter dem Eindruck der EZB-Ankäufe stehen. Bis Ende des Jahres erwarte die NORD/LB einen Anstieg der Rendite auf 0,70%. (12.01.2017/ac/a/m)





