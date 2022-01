Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100 (US100) (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) verliert am Dienstag vorbörslich an Boden, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe am Dienstag nachgegeben und scheine die Korrektur, die am vergangenen Freitag mit dem Bearish-Engulfing begonnen habe, fortzusetzen. Die Verluste würden sich jedoch in Grenzen halten, da das Paar heute Nacht an dem Hoch vom 31. Dezember abgeprallt sei. Durch den Anstieg vom 12. Januar über dieses Hoch sei ein neuer Aufwärtsimpuls eingeleitet worden, sodass die beschriebene Schwäche eine Korrektur darstelle. Seit Freitagabend würden die Käufer versuchen, die 1,14er-Marke zu verteidigen. Wenige Pips darunter sei das 50%-Retracement zu finden, sodass das Paar auf einen wichtigen technischen Bereich gestoßen sei.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ziehe sich am Dienstag weiter von der Marke von 16.000 Punkten zurück und steuere auf das Jahrestief zu, das am Montag vor einer Woche bei 15.711 Punkten erreicht worden sei. Die Abwärtsbewegung habe nach der europäischen Eröffnung deutlich an Dynamik gewonnen. Ein nachhaltiger Rückgang unter die Unterstützung bei 15.837 Punkten (lokales Tief im D1, Schlusskurs vom 30. Dezember) würde für eine stärkere Korrektur sprechen, während eine bullische Umkehr nahe des Jahrestiefs die technische Situation etwas entspannen könnte. (18.01.2022/ac/a/m)