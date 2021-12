Ausblick: Weiterhin hätten die Bullen alle Trümpfe in der Hand. Charttechnisch sei der Aufwärtstrend weiterhin intakt. Erst nach einem Bruch der 15.900 Punkte-Marke könnte der Index in Schwierigkeiten geraten.



Die Long-Szenarien: Die gestrige Tageskerze stelle für die Bullen ein Warnsignal dar. Allerdings würde erst nach einer weiteren stark bärischen Tageskerze ein Verkaufssignal drohen. Solange der Index über 16.000 Punkten notiere, sei ein weiterer Angriff in Richtung 16.500 Punkte denkbar.



Die Short-Szenarien: Die Bären würden ihre große Chance bekommen, falls der Index unter die 15.900 Punkte-Marke fallen sollte. Nach diesem Verkaufssignal dürfte der Index zumindest bis 15.700 Punkte bzw. bis 15.500 Punkte fallen. (01.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Bullen hatten den US-Technologie-Index NASDAQ 100 in der letzten Woche auf ein neues Allzeithoch gehievt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das neue Rallyhoch hätten die Marktteilnehmer bei 16.764 Punkten markiert. Doch diese Freude habe nur kurz gewährt, denn bereits an diesem Rekordtag sei der Index noch stark ins Minus gedreht und habe fast 400 Punkte tiefer geschlossen. In den darauffolgenden Tagen hätten sich die Bullen aber großartig gegen einen weiteren Sell-Off gewehrt. Während der Dow Jones-Index oder auch der S&P500-Index in den letzten Tagen deutlich eingebrochen seien, habe sich der US-Technologie-Index weiter über der 16.000er Marke halten können. Auch gestern sei diese runde Marke nicht dem Abverkauf zum Opfer gefallen. Zur Schlussglocke habe der Index bei 16.135 Punkten notiert.