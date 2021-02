Ausblick: Die Bullen hätten durch das gestrige Monster-Reversal wieder die besseren Karten in der Hand. Denn die Umkehrformation sei an der wichtigen Unterstützungszone bei 12.800 Punkten erfolgt. Zudem sei der EMA50 im Tageschart auf Tagesschlusskursbasis verteidigt worden. Heute könnte zunächst noch einmal ein Test der runden 13.000 Punkte-Marke eintreten.



Die Long-Szenarien: Würden die Käufer diese runde Marke verteidigen, könnte ein Angriff auf die 13.500 Punkte-Marke erfolgen. Diese Widerstandszone werde dann jedoch vermutlich nicht im ersten Versuch geknackt werden. Ein Tagesschlusskurs über 13.700 Punkte würde ab sofort ein neues prozyklisches Kaufsignal darstellen.



Die Short-Szenarien: Könnten die Bären in dieser Woche einen Tagesschlusskurs unter 12.800 Punkte erzwingen, würde ein weiterer Rückgang bis 12.500 Punkte bevorstehen. Diese Unterstützungszone bis 12.400 Punkte werde vermutlich halten. (24.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach etlichen Wochen mit fast täglichen neuen Höchstständen kam der US-Technologie-Index NASDAQ 100 in den letzten Tagen deutlich unter Druck und er gab in der Spitze mehr als 1.000 Punkte ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Marktteilnehmer hätten es geschafft, mehrere bärische Kurslücken in den Chart zu reißen. Gestern habe der Ausverkauf erst vor der 12.700 Punkte-Marke gestoppt. Es sei ein sehr bullisches Reversal mit einem Schlusskurs nahe der 13.200 Punkte-Marke gefolgt. Die Handelsspanne habe fast exakt 500 Punkte betragen. In den nächsten Tagen dürfte die Volatilität weiter hoch bleiben. Ein größeres Gap befinde sich noch zwischen 13.450 und13.550 Punkten. Diese Zone könnte in den kommenden Tagen hart umkämpft werden, falls der Index über dem gestrigen Tief bei 12.758 Punkten bleibe.