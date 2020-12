Ausblick: Das Aufwärtsmomentum sei in den letzten Tagen recht überschaubar. Vermutlich seien einige Fondsmanager im Urlaub oder die großen Marktteilnehmer würden neue Nachrichten bezüglich der Corona-Impfung abwarten. Nichtsdestotrotz hätten die Käufer weiter die Chance auf einen direkten Anstieg bis zur runden 13.000 Punkte-Marke.



Die Long-Szenarien: Könne sich der Index in dieser Woche dauerhaft über 12.440 Punkte halten, wären Kursziele bis Ende des Jahres über der 13.000 Punkte-Marke möglich. Ein potenzieller Rücksetzer sollte spätestens bei 12.335 Punkten enden, anderenfalls könnten größere Gewinnmitnahmen erfolgen.



Die Short-Szenarien: Ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch könne natürlich kein Verkaufssignal aktivieren. Daher dürfte der Index erst zur Schwäche neigen, falls die 12.300 Punkte-Marke unterschritten werde. Nach diesem Verkaufssignal dürfte der Index temporär unter die runde 12.000 Punkte-Marke fallen. (09.12.2020/ac/a/m)







Der führende Technologie-Index NASDAQ 100 konnte in dieser Woche seine Rekordfahrt fortsetzen und ein neues Allzeithoch bei 12.651 Punkten markieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch aktuell würden neue Käufer fehlen, um ein konstantes Aufwärtsmomentum auszubilden. Die Ausbruchsbewegung auf neue Rekordstände stehe daher auf tönernen Füssen. Allerdings sei bislang auch kein Verkaufssignal in Sicht. Die erste wichtige Unterstützungszone liege am alten Allzeithoch bei 12.439 Punkten. Oberhalb dieser Marke seien den Bären die Hände gebunden. Das gestrige Tagestief hätten die Marktteilnehmer knapp über der 12.500 Punkte-Marke markiert. Der Schlusskurs habe gestern bei 12.635 Punkten gelegen.