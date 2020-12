Der Aufwärtstrend sei im NASDAQ 100 klar intakt und das neue Allzeithoch von Vortag zeige, dass die Bullen das Zepter klar in der Hand hätten.



Die Long-Szenarien: Der NASDAQ 100 könne die Aufwärtsdynamik der Vortage beibehalten und weiter ansteigen. Das nächste Kursziel der Bullen wäre dann im Bereich der runden Marke von 13.000 Punkten zu sehen. Im Fokus stehe dabei der 10er-EMA im Tageschart. Solange der Index über dem 10er-EMA notiere, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Abwärtskorrekturen würden in der Regel leicht unter dem 10er-EMA auslaufen.



Die Short-Szenarien: Der NASDAQ 100 rutsche nachhaltig unter den 10er-EMA und nehme Abwärtsdynamik auf. Dabei werde auch die Unterstützungszone bei 12.400 Punkten nach unten durchbrochen. Die nächste Anlaufmarke der Bären wäre dann der 50er-EMA, aktuell im Bereich von 12.206 Punkten. Tiefere Korrekturen sollten spätestens etwas unter dem 50er-EMA im Tageschart auslaufen. Komme es hier allerdings zu einem weiteren Kursrutsch, wäre mit einem Rücklauf bis zum 200er-EMA im Tageschart bei 10.900 Punkten zu rechnen. (30.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend und wird durch die enorme Liquiditätsflut und die Finanzhilfen in der Coronavirus-Krise weiter nach oben getrieben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag habe der Index ein neues Allzeithoch bei 12.925 Punkten markieren können. Der Index bewege sich dabei weitgehend über dem 50er-EMA, was auf die Stärke im NASDAQ 100 hindeute. Abwärtskorrekturen würden in der Regel bereits etwas unter dem 50er-EMA auslaufen, wobei ein erneuter Kursanstieg über den 50er-EMA oft ein Signal für eine neue Aufwärtsbewegung sei. Zudem sei im Tageschart zu sehen, dass der 50er-EMA bereits seit dem Frühjahr 2019 über dem 200er-EMA verlaufe, was ebenfalls ein bulligstes langfristiges Signal sei und die Stärke im NASDAQ 100 unterstreiche.