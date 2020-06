Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq 100":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Letztlich wurde im Rahmen der schmerzhaften Frühjahrskorrektur die Unterstützungszone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 7.331 Punkten) und dem Aufwärtstrend seit Sommer 2010 (akt. bei 7.302 Punkten) bestätigt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe seinerzeit also technisch genau da gehalten, wo das Technologiebarometer habe halten müssen. Seither strebe der Index wieder dynamisch nach Norden. Als Lohn der Mühen sei der NASDAQ 100 erstmals in seiner Geschichte in fünfstelliges Terrain vorgestoßen. Der Spurt über das alte Allzeithoch vom Februar (9.737 Punkte) - gleichzeitig verbunden mit einem Ausbruch nach oben aus dem seit zehn Jahren bestehenden Haussetrendkanal (obere Trendkanalbegrenzung bei 9.748 Punkten) - biete nun die Möglichkeit einer erneuten Trenddynamisierung. Zumindest sorge der Vorstoß in "uncharted territory" für eines der besten Signale der Technischen Analyse, welches mit hoher Wahrscheinlichkeit durch ein "bullish engulfing" auf Quartalsbasis bestätigt werde. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Rückschlags vom Frühjahr definiere nun das nächste Anlaufziel (10.869 Punkte). Die o. g. Kreuzunterstützung bei gut 9.700 Punkten sei indes als engmaschige Absicherung prädestiniert. (24.06.2020/ac/a/m)

