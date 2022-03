Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Analyse der Marktbreite zählt zu den ganz großen Stärken der Technischen Analyse. Ein besonderes Augenmerk werfen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt heute auf die Ausgangslage beim NASDAQ 100® Nur 33% aller Indexmitglieder würden aktuell noch über ihren jeweiligen 200-Tages-Linien notieren. Mit anderen Worten: Gemessen an diesem Kriterium befinde sich die Mehrzahl der Titel in einem Abwärtstrend. Andererseits habe die jüngste Korrektur schon deutliche Ausmaße angenommen. So betrage der Abschlag von den zwischenzeitlichen Rekordständen im Durchschnitt über alle Indexmitglieder gut 23%. Vom "höchsten Hoch" bis zum "tiefsten Tief" des letzten Jahres gerechnet betrage der durchschnittliche Kursabschlag sogar fast 40%. 70% der Einzelwerte aus dem NASDAQ 100® hätten dabei mindestens eine 30%-Korrektur durchschritten. Jeder 10. Einzelwert - darunter z.B. Intel - habe sich bisher weniger als 10% von seinen zwischenzeitlichen Tiefständen erholen können. Per saldo habe die Korrektur im Technologiesektor ein substanzielles Ausmaß angenommen. Um auf dem jüngsten Erholungspfad zu bleiben, gelte es aus charttechnischer Sicht die horizontale Haltezone aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten zwischen 13.725 Punkten und 14.073 Punkten nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten. (23.03.2022/ac/a/m)