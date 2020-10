Ausblick: Die Bullen hätten es weiter in der Hand, den Index auf ein neues Allzeithoch zu schieben. Die große Frage laute dann allerdings, was danach noch kommen könne.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 11.500 Punkten könne der Index problemlos weiter gen Norden steigen. Die Ziele lägen bei 12.200 Punkten und bei 12.500 Punkten. Ein deutlicher Anstieg über 12.500 Punkte werde aktuell nicht favorisiert.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter 11.500 Punkten würde das Chartbild etwas eintrüben. Ein handfestes Verkaufssignal würde allerdings erst unter 11.000 Punkten lauern. Sollte dieses Kursniveau unterboten werden, dürfte der Index die Unterstützung bei 10.500 Punkten erneut testen. (21.10.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der führende Technologie-Index NASDAQ 100 konnte in den letzten Tagen an der 12.200 Punkte-Marke ein neues Zwischenhoch ausbilden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Das Allzeithoch bei 12.439 Punkten sei jedoch zu keiner Zeit in Gefahr gewesen, überboten zu werden. In den letzten Handelstagen habe die Unsicherheit dominiert, daher seien einige Gewinne mitgenommen worden. Doch an der wichtigen 11.600 Punkte-Marke hätten die Käufer wieder Druck aufbauen können. Eine weitere wichtige Unterstützungslinie befinde sich bei rund 11.500 Punkten. Durch den Rückgang in den letzten Tagen sei die große Kurslücke bei 11.715 Punkten geschlossen worden.