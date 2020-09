Ausblick: Die Bullen hätten in dieser Woche bislang ein deutliches Zeichen gesetzt. Nun müssten sie den Index über der runden 11.000 Punkte-Marke halten, anderenfalls könnte eine weitere Abwärtsbewegung bis zu der nächsten Unterstützungszone erfolgen.



Die Long-Szenarien: Werde die 11.000 Punkte-Marke in dieser Woche nur noch intraday verletzt, dann habe man ein bullishes Signal. Nach diesem Muster könnte der Index wieder bis an die runde 12.000 Punkte-Marke ansteigen. Ein Wochenschlusskurs über 12.000 Punkte würde ein Kursziel über 12.500 Punkte freisetzen.



Die Short-Szenarien: Falle der Index auf Tagesschlusskursbasis wieder unter die 11.000 Punkte-Marke zurück, dann steige die Wahrscheinlichkeit stark an, dass ein weiterer Ausverkauf bis zur 10.500 Punkte-Marke erfolge. Auf diesem Kursniveau könnte dann eine nachhaltige Stabilisierung stattfinden. (23.09.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ 100-Index hatte in der vergangenen Woche den Versuch gestartet, eine Stabilisierung am EMA50 im Tageschart herbeizuführen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch dieser Versuch sei schief gegangen, denn bereits Ende letzter Woche sei der NASDAQ 100 deutlich unter diese Durchschnittslinie zurückgefallen und habe am Freitag bei 10.936 Punkten geschlossen. Das Wochentief habe bei 10.769 Punkten gelegen. In dieser Woche sei der Index schwach in die Handelswoche gestartet und habe bei 10.678 Punkten ein neues Verlaufstief markiert. Von diesem Tief sei es jedoch wieder deutlich nach oben gegangen, sodass der NASDAQ 100 gestern bei 11.186 Punkten habe schließen können. Durch diesen Anstieg sei der EMA50 auf Tagesschlusskursbasis wieder überwunden worden.