Ausblick: Die gestrige Handelsspanne habe rund 80 Punkte betragen. Die ganz großen Sprünge bei diesem Index scheinen wohl vorerst vorbei. Zumindest, solange der Index nicht deutlich über 13.800 Punkte schließen sollte. Falls er es doch schaffen sollte, könnte sich jedoch eine Trendbeschleunigung ergeben.



Die Long-Szenarien: Der Index werde aktuell von der oberen Trendbegrenzungslinie gedeckelt. Doch noch seien keine eindeutigen Umkehrmuster zu erkennen. Daher könnte der NASDAQ 100 jeden Tag über diese Linie ausbrechen und ein weiteres Allzeithoch über 13.750 Punkte markieren. Eine Zielzone würde die runde 14.000 Punkte-Marke darstellen.



Die Short-Szenarien: Könne der Index in dieser Woche nicht über der 13.800 Punkte-Marke schließen, würde sich ein erstes Schwächesignal unter 13.500 Punkte ergeben. In diesem Fall hätte der Index ein Korrekturpotenzial von rund 250 Punkten. Bei 13.250 Punkten läge ein offenes Gap im Markt, welches vermutlich geschlossen werden wolle. (10.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche wurde die extreme negative Wochenkerze der Vorwoche von den Bullen gekontert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In dieser Woche steige der US-Technologie-Index NASDAQ 100 auf ein neues Allzeithoch. Der aktuelle Meilenstein liege bei 13.741 Punkten. Der Weg bis zur nächsten großen runden Marke betrage somit nur noch knapp 250 Punkte. Es scheine, als könnte niemand die Bullen aufhalten. Doch eventuell braue sich etwas an der oberen Trendbegrenzungslinie zusammen. Bislang seien das jedoch nur Wunschvorstellungen der Bären. Doch die Gefahr eines größeren Rücksetzers sei gegeben, falls in dieser Woche eine bärische Wochenkerze folgen sollte. Gestern habe der Index nach einem neuen Allzeithoch bei 13.687 Punkten geschlossen.