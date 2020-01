Börsenplätze Mutares-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

12,40 EUR -3,28% (27.01.2020, 15:02)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

12,34 EUR -4,34% (27.01.2020, 15:21)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben die Beteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio. erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (27.01.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Mutares habe das Portfolio im letzten Jahr mit zehn Übernahmen kräftig ausgebaut. Das schaffe Potenzial für deutlich steigende Erlöse und Gewinne. Mit einer Anleiheemission könnte das Sanierungsspezialist nun die nächste Wachstumsstufe zünden.Da die Gesellschaft in der Regel Abspaltungen von größeren Konzernen mit Sanierungsbedarf übernehme, verdiene die Holding zunächst vor allem an Beratungsgebühren für die Restrukturierung, die meist vom Voreigner über eine Mitgift finanziert würden. Erfolgreiche Turnarounds würden dann mittelfristig Potenzial für steigende Einnahmen aus Beteiligungserträgen und Anteilsverkäufen schaffen, an denen Aktionäre über hohe Ausschüttungen partizipieren würden. Jetzt prüfe das Unternehmen die Emission einer Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, die den Finanzspielraum der Holding noch einmal deutlich erweitern würde.Mutares verfolge eine aggressive Wachstumsstrategie mit zahlreichen Übernahmen. Schaffe das Unternehmen bei mehreren Portfoliogesellschaften einen nachhaltigen Turnaround, würde das zu hohen Gewinnen führen. Die Mittel aus einer angedachten Anleiheemission wären ein weiterer Wachstumsbeschleuniger.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link