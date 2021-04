Xetra-Aktienkurs Mutares-Aktie:

23,25 EUR +1,97% (12.04.2021, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs Mutares-Aktie:

23,05 EUR +1,32% (12.04.2021, 12:06)



ISIN Mutares-Aktie:

DE000A2NB650



WKN Mutares-Aktie:

A2NB65



Ticker-Symbol Mutares-Aktie:

MUX



Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 hat Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 1.016 Mio. erwirtschaftet und über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (12.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sanierungsspezialisten Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Letzte Woche habe Mutares seinen Geschäftsbericht veröffentlicht. Das Berichtswesen der Beteiligungsgesellschaft sei allerdings aufgrund der regen Akquisetätigkeit - allein 2020 wurden elf Übernahmen getätigt - sehr komplex. Der Markt fokussiere sich nach dem Eindruck der Experten eher auf das, was letztlich für die Aktionäre erwirtschaftet werde, nämlich die Dividende. Und hier steige die Zuversicht, dass das Unternehmen, wie in den letzten Jahren vom Management immer wieder betont, nachhaltig hohe Ausschüttungen vornehmen könne. Für 2020 seien dank mehrerer Exits 1,50 Euro je Aktie vorgeschlagen worden, und diese Größenordnung scheine auch für 2021 nicht unrealistisch, da schon jetzt drei weitere Verkäufe gelungen seien.Unser Kursziel von 25 Euro kommt damit in Reichweite, so die Experten von "Der Anlegerbrief". (Ausgabe 13 vom 10.04.2021)Börsenplätze Mutares-Aktie: