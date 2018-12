Börsenplätze Mutares-Aktie:



Kurzprofil Mutares AG:



Die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (03.12.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX).Zumindest eine zusätzliche Transaktion habe das Unternehmen anlässlich der Veröffentlichung der Neunmonatszahlen für das laufende Jahr in Aussicht gestellt und nun auch sehr zügig geliefert. Dabei handle es sich um einen weiteren Exit, namentlich um den Verkauf der Beteiligung an BSL Pipes & Fittings an einen luxemburgischen Investor. Der Meldung zufolge sei der Kaufpreis "positiv" ausgefallen.Das lege die Interpretation nahe, dass es sich dabei nicht um eine lediglich symbolische Summe handle, was der Analyst als einen bemerkenswerten Erfolg für die Beteiligungsgesellschaft werte. Denn der Hersteller von Pipelinekomponenten, der insbesondere die Öl- und Gasindustrie beliefere, habe unter den schwachen Investitionsaktivitäten im Sektor nach dem Preisverfall 2014/15 stark gelitten. Noch im Halbjahresbericht sei BSL als bestandsgefährdet aufgeführt worden, da ein Zahlungseingang für einen abgeschlossenen Großauftrag ausgeblieben und infolgedessen die Liquidität angespannt gewesen sei. Nicht zuletzt die Lösung dieses Problems mit dem Zahlungseingang dürfte den Weg zum Verkauf geebnet haben.Angesichts eines für 2018 erwarteten negativen Ergebnisses von BSL und eines immer noch anspruchsvollen Branchenumfelds gehe der Analyst davon aus, dass der Veräußerungsgewinn maximal im niedrigen einstelligen Millionenbereich liege. Zusätzlich habe die Aktiengesellschaft aus dem Projekt Beratungserlöse vereinnahmt. Der Analyst habe den geschätzten zusätzlichen Ergebnisbeitrag in diesem Jahr in der AG-GuV angesetzt, wodurch sich das Kursziel von 15,70 auf 15,80 Euro leicht erhöht habe. Außerdem habe er das Konzernwachstum für 2019 leicht gesenkt und die künftige Marge (wegen entfallender Verluste) etwas erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link