Kurzprofil Mutares SE & Co. KGaA:



Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX), München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2019 hat Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 1.016 Mio. erwirtschaftet und über 6.500 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" gehandelt. (22.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mutares-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650, WKN: A2NB65, Ticker-Symbol: MUX) unter die Lupe.Der Private-Equity-Investor habe zum Capital Markets Day neue ehrgeizige Mittelfristziele bekannt gegeben. 3 Mrd. Euro Umsatz wolle das Münchner Unternehmen bis 2023 im Konzern erreichen. Das wäre eine glatte Verdreifachung gegenüber 2019. Auf Ebene der Holding entspreche dies einem Umsatzanstieg auf 100 Mio. Euro. Bemerkenswert sei v.a. das Ergebnisziel, das man auf Holding-Ebene ausgebe: Inklusive Beteiligungsverkäufen, mit denen man übergeordnet einen Return von 7 bis 10 auf das Gesamtinvestment zum Ziel habe, peile Mutares ein Nettoergebnis von mindestens 2% des Konzernumsatzes an. Die schon jetzt mit 1,00 Euro je Aktie stattliche Dividende solle bei lukrativen Exits weiter steigen.Im günstigen Fall könne Mutares per 2023 mehr als 60 Mio. Euro beim Nettogewinn erreichen. Dem stehe aktuell ein Börsenwert von nur rund 155 Mio. Euro entgegen, das KGV sinke vor diesem Hintergrund im günstigsten Fall auf unter 3. Bisher habe Mutares zudem rund zwei Drittel des Nettogewinns als Dividende ausgeschüttet. Wenn den Münchnern nur ein größerer Exit gelinge, sei es denkbar, dass bis 2023 mehr als die Hälfte der aktuellen Börsenkapitalisierung als Dividende ausgeschüttet werde. Die Mutares-Aktie bleibe ein interessantes Investment. Nach dem Kapitalmarkttag am Dienstag sei das Papier wieder zum Leben erwacht. Das nächste Etappenziel für die Aktie laute 13 Euro. Auf Sicht von 12 Monaten seien 15 Euro durchaus drin, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2020)Börsenplätze Mutares-Aktie: