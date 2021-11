Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

255,50 EUR -0,18% (11.11.2021, 15:07)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

255,50 EUR -0,33% (11.11.2021, 14:53)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (11.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) von 250 Euro auf 260 Euro.Das Q3-Zahlenwerk sei besser als erwartet ausgefallen. Neben den deutlicher als erwartet gestiegenen Bruttoprämien habe Munich Re, wie bereits im Rahmen der Vorankündigung vom 19.10. kommentiert, auch ergebnisseitig positiv überraschen können, was u.a. an einem deutlich positiven Währungsergebnis gelegen habe. Die Bilanzkennzahlen (per 30.09.2021) hätten nach Erachten des Analysten auf einem guten Niveau gelegen.Darüber hinaus habe Munich Re die Guidance für 2021 teilweise angepasst. Unter anderem wegen der Flutkatastrophen in Westeuropa und China rechne der Rückversicherer nun mit einer höheren Schaden-Kosten-Quote in der Rückversicherung. Beim Versicherungstechnischen Ergebnis rechne Munich Re nun mit einem niedrigeren Ergebnis als noch in Q2 prognostiziert. Die Prognose zum Konzernergebnis für das laufende Jahr lasse das Unternehmen unverändert.Lennertz lasse seine Schätzungen (u.a. EPS 2021e: unverändert 20,00 Euro; DPS 2021e: unverändert 10,30 Euro; EPS 2022e: 24,32 (alt: 22,59) Euro; DPS 2022e: unverändert 11,00 Euro) größtenteils unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Munich Re-Aktie: