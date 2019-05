Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie der Kapitalanlagegesellschaft MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur atlantischen Hurrikanserie 2017 und den kalifornischen Waldbränden 2018.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, Erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Das Unternehmen treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Wirtschaft, Institutionen und Privatpersonen. (09.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Anleger würden sich von den Quartalszahlen der Munich Re enttäuscht zeigen. Seit dem Hoch Ende April sei es um bis zu acht Prozent nach unten gegangen. Das Chartbild sei durch den Abverkauf angekratzt. Doch sowohl technisch als auch fundamental seien die Aussichten trotzdem rosig. Auch "Der Aktionär" sehe weiteres Potenzial.Der operative Gewinn des weltgrößten Rückversicherers sei in Q1 um 32 Prozent auf 875 Millionen Euro gesunken. Grund für den Einbruch seien höhere Belastungen durch Großschäden gewesen. Diese seien von 62 Millionen Euro im Vorjahr auf stattliche 479 Millionen Euro gestiegen. Insbesondere der Taifun Jebi habe mit 267 Millionen ein dickes Loch in die Kassen bei den Münchnern gerissen.Während Anleger die Zahlen mit einem Minus von bis 2,6 Prozent quittiert hätten, hätten sich die Analysten weniger beeindruckt gezeigt und die Kursziele teilweise sogar nach oben geschraubt. Am optimistischen würden sich die Analysten der britischen Großbank HSBC zeigen. Sie würden der Aktien noch 15 Prozent Luft nach oben zutrauen.Auch das Analysehaus RBC halte Kurssteigerungen im zweistelligen Prozentbereich für möglich. Das etwas schwächere operative Ergebnis sei angesichts des konservativen Ausblicks des Unternehmens kein Grund zur Sorge, so der Experte Kamran Hossain.Die Aktie müsse schnellstmöglich die 50-Tage-Linie zurückerobern, um einem kurzfristigen Abwärtstrend entgegenzuwirken. Trader würden daher vorerst an der Seitenlinie bleiben. Für langfristige Anleger habe sich durch die Q1-Zahlen aber nichts verändert.Die Munich Re-Aktie ist weiterhin ein Kauf, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Munich Re.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Munich Re, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.