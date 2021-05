XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

234,55 EUR +0,36% (27.05.2021, 11:46)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (27.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Munich Re: Analysten zeigen sich zufrieden - AktienanalyseWie bei vielen anderen Unternehmen hat die Corona-Krise auch bei der Münchener Rück (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) im ersten Quartal deutlich geringere Spuren hinterlassen als ein Jahr zuvor, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzerngewinn sei von 221 Mio. auf 589 Mio. Euro gestiegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Gut sei es vor allem bei der Erstversicherungstochter Ergo gelaufen, die mit 178 Mio. Euro zweieinhalbmal so viel verdient habe wie ein Jahr zuvor. Zudem habe die Münchener Rück weitere Preiserhöhungen im Schaden- und Unfallgeschäft durchsetzen können. Die Prognose für die Bruttobeiträge, die der Konzern in diesem Jahr vereinnahmen wolle, sei daher angehoben worden. Erwartet würden nun 57 Mrd. Euro und damit zwei Mrd. Euro mehr als zuvor. In Summe sehe Finanzvorstand Christoph Jurecka den Konzern daher auf "sehr gutem Weg" zu dem angepeilten Jahresgewinn von 2,8 Mrd. Euro.An der Börse seien die Nachrichten gut angekommen. Und auch Analysten hätten sich zufrieden gezeigt. Die Resultate hätten einmal mehr gezeigt, warum der Rückversicherer zu ihren bevorzugten Branchenwerten zähle, habe etwa Analystin Kathryn Fear von Berenberg geschrieben. Ihrer Meinung nach dürfte der Konzern auf dem immer härter umkämpften Markt für Schaden- und Unfallversicherung zu den größten Profiteuren zählen. Fear sehe daher keinen Grund, von ihrer Kaufempfehlung mit Kursziel 306 abzurücken. Damit traue sie der Aktie ein Kurspotenzial von fast 31 Prozent zu.Auch Philip Kett von Jefferies habe das Zahlenwerk gelobt: Die Umsätze seien gestiegen und die Rückstellungen für die Pandemie seien zurückgegangen, insofern habe das erste Quartal des Rückversicherers einen Wendepunkt markiert, so der Analyst. Er bleibe daher bei seiner Einschätzung "buy". Das Kursziel gebe Kett mit 285 Euro an. (Ausgabe 20/2021)Börsenplätze Munich Re-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:234,90 EUR +0,15% (27.05.2021, 12:01)