Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF) steht für ausgeprägte Lösungs-Expertise, konsequentes Risikomanagement, finanzielle Stabilität und große Kundennähe. Damit schafft Munich Re Wert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte die Gruppe, die Erst- und Rückversicherung unter einem Dach kombiniert, einen Gewinn in Höhe von 3,1 Mrd. EUR. Ihre Beitragseinnahmen beliefen sich auf über 50 Mrd. EUR. Sie ist in allen Versicherungssparten aktiv und mit über 43.000 Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Mit Beitragseinnahmen von rund 28 Mrd. EUR allein aus der Rückversicherung ist sie einer der weltweit führenden Rückversicherer. Besonders wenn Lösungen für komplexe Risiken gefragt sind, ist Munich Re ein gesuchter Risikoträger.



Den Großteil ihrer Erstversicherungsaktivitäten bündelt Munich Re in der ERGO Versicherungsgruppe. ERGO ist eine der führenden Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist ERGO in mehr als 30 Ländern vertreten und bietet ein umfassendes Spektrum an Versicherungen, Vorsorge und Serviceleistungen. 2015 nahm ERGO Beiträge in Höhe von 17,9 Mrd. EUR ein. Im internationalen Gesundheitsgeschäft bündelt Munich Re ihre Leistungen in der Erst- und Rückversicherung sowie den damit verbundenen Services unter dem Dach der Marke Munich Health. Die weltweiten Kapitalanlagen (ohne Kapitalanlagen mit Versicherungsbezug) von Munich Re in Höhe von 215 Mrd. EUR werden von der MEAG betreut, die ihre Kompetenz auch privaten und institutionellen Anlegern außerhalb der Gruppe anbietet. (15.03.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Munich Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Bernstein Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF).Die endgültigen Q4-Zahlen hätten weitgehend den bereits veröffentlichten vorläufigen Zahlen entsprochen und die Analysten-Erwartung verfehlt. Für das aktuelle Geschäftsjahr stelle das Unternehmen ein Nettoergebnis von 2,0 bis 2,4 Mrd. Euro in Aussicht, was bezogen auf den Mittelwert (2,2 Mrd. Euro) hinter der bisherigen Prognose des Analysten (2,37 Mrd. Euro) zurückgeblieben sei. Dies spiele eindrücklich das äußerst herausfordernde Marktumfeld, geprägt von niedrigen Zinsen und hoher Wettbewerbsintensität, wider. Wegen der komfortablen Kapitalposition habe die Münchener Rück erwartungsgemäß eine Fortsetzung des Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Der Analyst habe seine Gewinnprognosen gesenkt.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Bernstein Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Münchener Rück-Aktie. Das Kursziel sei von 177,00 auf 181,00 Euro erhöhet worden. Dem weiterhin herausfordernden Marktumfeld stünden das laufende Aktienrückkaufprogramm und die hohen Dividendenausschüttungen gegenüber. (Analyse vom 15.03.2017)