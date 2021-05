Kursziel

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 232,00 Verkaufen Credit Suisse Farooq Hanif 28.04.2021 260,00 Halten Independent Research Jan Lennertz 21.04.2021 300,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 21.04.2021 265,00 Neutral J.P. Morgan Ashik Musaddi 20.04.2021 285,00 Buy Jefferies & Company Philip Kett 20.04.2021 293,00 Buy UBS AG Will Hardcastle 14.04.2021 306,00 Buy Berenberg Bank Kathryn Fear 07.04.2021 276,00 Halten Raiffeisen Bank International Aaron Alber, Oliver Simkovic 02.04.2021 284,00 Overweight Barclays Capital Ivan Bokhmat 12.03.2021 241,00 Halten NORD/LB Volker Sack 01.03.2021 240,00 Hold Deutsche Bank Hadley Cohen 26.02.2021 249,00 Halten DZ BANK Thorsten Wenzel 25.02.2021

Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (05.05.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Symbol: MURGF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 306,00 Euro oder 232,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG wird am 6. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2021 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, billigen die Analysten von der Privatbank Berenberg dem Titel das höchste Kursziel von 306 Euro zu. Die Einstufung wurde auf "buy" belassen. Der Markt für die Rückversicherer verbessere sich weiterhin, allerdings nicht mehr ganz so dynamisch, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am 7. April vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die Erneuerungsrunde im April. Für Munich Re spreche unterdessen das Wachstumspotenzial in Asien.Die Schweizer Bank Credit Suisse wiederum hat das Kursziel für Munich Re vor finalen Quartalszahlen von 228 auf 232 Euro angehoben und die Einstufung auf "underperform" belassen. Analyst Farooq Hanif habe das etwas höhere Kursziel in einer am 28. April vorliegenden Studie mit leicht angehobenen Schätzungen für die Jahre 2022 und 2023 des Münchener Rückversicherers begründet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Börsenplätze Munich Re-Aktie: