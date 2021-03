Kursziel

Munich Re-Aktie

(EUR) Rating

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 284,00 Overweight Barclays Capital Ivan Bokhmat 12.03.2021 228,00 Underperform Credit Suisse Iain Pearce 10.03.2021 265,00 Outperform RBC Capital Markets Kamran Hossain 04.03.2021 285,00 Buy Jefferies & Company Philip Kett 04.03.2021 241,00 Halten NORD/LB Volker Sack 01.03.2021 255,00 Halten Independent Research Jan Lennertz 01.03.2021 240,00 Hold Deutsche Bank Hadley Cohen 26.02.2021 235,00 Neutral UBS AG Will Hardcastle 26.02.2021 306,00 Buy Berenberg Bank Kathryn Fear 26.02.2021 240,00 Neutral J.P. Morgan Ashik Musaddi 25.02.2021 249,00 Halten DZ BANK Thorsten Wenzel 25.02.2021

Börsenplätze Munich Re-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

262,90 EUR -1,09% (15.03.2021, 17:54)



XETRA-Aktienkurs Munich Re-Aktie:

262,70 EUR -1,20% (15.03.2021, 17:35)



ISIN Munich Re-Aktie:

DE0008430026



WKN Munich Re-Aktie:

843002



Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MUV2



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Munich Re-Aktie:

MURGF



Kurzprofil Munich Re AG:



Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: MURGF) ist ein weltweit führender Anbieter von Rückversicherung, Erstversicherung und versicherungsnahen Risikolösungen. Die Unternehmensgruppe besteht aus den Geschäftsfeldern Rückversicherung und ERGO sowie dem Vermögensmanager MEAG. Munich Re ist weltweit und in allen Versicherungssparten aktiv. Seit ihrer Gründung im Jahr 1880 zeichnet sich Munich Re durch einzigartiges Risiko-Knowhow und besondere finanzielle Solidität aus. Sie bietet ihren Kunden auch bei außergewöhnlich hohen Schäden finanziellen Schutz - vom Erdbeben in San Francisco 1906 bis zur pazifischen Taifunserie 2019.



Munich Re besitzt herausragende Innovationskraft und ist hierdurch in der Lage, auch außergewöhnliche Risiken wie Raketenstarts, erneuerbare Energien, Cyberattacken oder Pandemien abzusichern. Munich Re treibt die digitale Transformation innerhalb ihrer Branche in einer führenden Rolle voran und erweitert hierdurch ihre Risikoanalysefähigkeiten sowie ihr Leistungsangebot. Individuelle Lösungen und große Nähe zu ihren Kunden machen Munich Re zu einem weltweit nachgefragten Risikopartner für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. (15.03.2021/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Rückversicherers Munich Re AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol: MUV2, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: MURGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 306,00 Euro oder 228,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Munich Re-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat am 25. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2020 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Februar zu entnehmen ist, habe die Corona-Pandemie dem Rückversicherer Munich Re im abgelaufenen Jahr wie erwartet einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Unter dem Strich gestanden habe ein Überschuss von 1,2 Milliarden Euro und damit etwa 55 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dabei habe die Munich Re ihre erst Anfang Dezember ausgegebene Gewinnprognose erreicht, aber etwas schwächer abgeschnitten als von Analysten zuletzt durchschnittlich erwartet. Derweil sollten die Aktionäre für 2020 eine stabile Dividende von 9,80 Euro erhalten.Im Rückversicherungsgeschäft habe der Konzern coronabedingte Schäden von 3,4 Milliarden Euro verbucht, bei der Erstversicherungstochter Ergo seien 64 Millionen Euro angefallen. Im laufenden Jahr wolle Vorstandschef Joachim Wenning den Gewinn wie bereits angekündigt auf 2,8 Milliarden Euro nach oben treiben. Dazu sollen auch merkliche Preiserhöhungen in der Rückversicherung beitragen: Bei der Vertragserneuerung zum Jahreswechsel konnte die Munich Re 2,4 Prozent höhere Prämien durchsetzen und baute ihr Geschäftsvolumen um 10,9 Prozent aus, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Munich Re-Aktie anbetrifft, stammt eine der höchsten Kursprognosen von Barclays. Die britische Investmentbank hat das Kursziel für den Titel von 277 auf 284 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Das vergangene Jahr und die jüngste Vertragserneuerungsrunde seien allgemein förderlich für die Gewinnaussichten in der Rückversicherungsbranche, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am 12. März vorliegenden Sektorstudie. Winterstürme in den USA ließen aber für die Schadensbilanz aus Naturkatastrophen in diesem Jahr nichts Gutes erwarten. Munich Re bleibe Bokhmats Favorit unter den großen Rückversicherern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Munich Re-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Munich Re-Aktie auf einen Blick: