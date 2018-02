XETRA-Aktienkurs Mühlbauer-Aktie:

42,70 EUR -0,47% (22.02.2018, 09:57)



Tradegate-Aktienkurs Mühlbauer-Aktie:

42,70 EUR -0,70% (22.02.2018 ,10:27)



ISIN Mühlbauer-Aktie:

DE0006627201



WKN Mühlbauer-Aktie:

662720



Ticker-Symbol Mühlbauer-Aktie:

MUB



Kurzprofil Mühlbauer Holding AG:



Seit ihrer Gründung im Jahr 1981 hat sich die Mühlbauer Gruppe (ISIN: DE0006627201, WKN: 662720, Ticker-Symbol: MUB) zu einem bewährten Technologiepartner für Smart Cards, ePässe, RFID und für die Solar-Backend entwickelt. Zu den weiteren Geschäftsfeldern gehören das Sortieren von Mikrochips, Carrier Tape Anlagen sowie Automatisierungs-, Kennzeichnungs- und Traceability-Systeme. (22.02.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Mühlbauer-Aktie (ISIN: DE0006627201, WKN: 662720, Ticker-Symbol: MUB) war zuletzt ein auffälliger Insiderkauf zu beobachten.CEO Josef Mühlbauer hat zum 15.02.2018 ein Paket von rund 1.000 Mühlbauer-Aktien zum Kurs von 42,65 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 42.646,10 EUR entspricht.Mühlbauer kontrolliert bereits über 85% an der gesamten Firma. Vor ein paar Jahren lag der Anteil noch bei weniger als 60%. Der Firmengründer hat den Anteil in den vergangenen Jahren massiv aufgestockt. Anfang 2017 hat die SECURA Vermögensverwaltungs GmbH, ein Verbundunternehmen der Mühlbauer-Gruppe, zum Beispiel für mehr als eine halbe Mio. Euro Aktien gekauft. Ab und an taucht auch Mühlbauer privat als Käufer in der Aktie auf. Die Gesellschaft kauft über das Aktienrückkaufprogramm ebenfalls eigene Aktien zurück. Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21.12.2016 bis einschließlich 08.12.2017 erworbenen Aktien beläuft sich auf 137.023 Stück.Wie einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Dezember 2017 zu entnehmen ist, hat der Vorstand den Beschluss gefasst, das Aktienrückkaufprogramm um bis zu 100.000 auf bis zu 300.000 eigene Aktien zu erhöhen. Zugleich wird der Erwerbszeitraum um ein Jahr auf 31.12.2018 verlängert. Für die Erhöhung und Verlängerung wird Mühlbauer einen zusätzlichen Geldbetrag von 3,5 Mio. EUR bereit halten.