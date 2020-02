Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (18.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF).Der weltgrößte Lachsproduzent Mowi baue seine Marktstellung in Europa weiter kontinuierlich aus. Das Unternehmen versuche dabei auch konsequent, seine Produkte bei immer mehr Einzelhändlern zu platzieren. In Spanien dürfte den Norwegern nun ein weiterer Coup gelungen sein.So schreibe die spanische Zeitung "La Voz de Galicia", dass Mowi künftig der Sushi-Lieferant für die spanische Lidl-Tochter werden dürfte. Bislang sei dies Sache des Unternehmens Isidro 1952 gewesen. Doch diese Firma scheine aktuell Probleme zu haben, weshalb Lidl dem Bericht zufolge nun verstärkt auf den Weltmarktführer Mowi (der bereits Lidl, aber auch etwa Aldi mit Lachs und anderen Produkten beliefere) setzen werde.Indes habe es für die Mowi-Aktie im heutigen Rückenwind in Form einer weiteren positiven Analystenstudie gegeben. So habe Berenberg Research die Dividendentitel erneut mit "buy" eingestuft. Den fairen Wert je Aktie würden die Experten unverändert auf 255 Norwegische Kronen (umgerechnet 25,50 Euro) beziffern.Auch Thorsten Küfner von "Der Aktionär" bleibt für die Aktie des weltgrößten Lachsproduzenten positiv gestimmt und rät weiterhin zum Kauf. Die Anteile seien auch nach wie vor Mitglieder des langfristigen Musterdepots. Der Stoppkurs sollte bei 17,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 18.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: