Börsenplätze Mowi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

18,44 EUR -1,44% (09.06.2020, 15:46)



Oslo Stock Exchange-Aktienkurs Mowi-Aktie:

195,30 NOK -0,71% (08.06.2020)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

MNHVF



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (09.06.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die weltweiten Lockdowns hätten auch die Lachspreise zwischenzeitlich deutlich nach unten gedrückt, was natürlich auch die Aktien der Farmbetreiber wie etwa Mowi stark belastet habe. Doch ausgehend vom Corona-Tief habe der Kurs des Weltmarktführers mittlerweile wieder knapp 50 Prozent zugelegt. Nun habe es weitere gute Nachrichten gegeben.So habe der größte Anteilseigner Geveran Trading kürzlich weitere 500.000 Mowi-Anteilscheine gekauft. Damit sei die Beteiligung des von John Fredriksen geführten Konzerns an Mowi nun auf 14,15 Prozent gestiegen.Zweitgrößter Aktionär sei indes der Norwegische Staatsfonds, der aktuell 9,98 Prozent halte.Die Aussichten für den weltgrößten Lachsproduzenten würden gut bleiben. Die Bewertung der Aktie sei immer noch moderat.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link