Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

27,00 EUR +0,07% (29.04.2022, 10:17)



Euronext Oslo-Aktienkurs Mowi-Aktie:

264,90 NOK +0,30% (29.04.2022, 10:08)



ISIN Mowi-Aktie:

NO0003054108



WKN Mowi-Aktie:

924848



Ticker-Symbol Mowi-Aktie:

PND



Euronext Oslo-Symbol Mowi-Aktie:

MOWI



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Die Firma vermarktet ihre Produkte in Europa, Amerika und Asien; wobei der europäische Markt am größten ist. Zu Mowi gehören die Marken: pieters, the Organic Salmon Co., Rebel Fish, Sterling, Olav's, Supreme Salmon, Certified Sustainable Seafood, Ducktrap River und Kritsen. (29.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Euronext Oslo-Symbol: MOWI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es laufe wieder rund für die Lachsproduzenten. Nachdem die Branche über zwei Jahre hinweg darunter gelitten habe, dass in vielen Ländern Hotels und Restaurants (welche traditionell einen durchaus großen Teil der Lachsnachfrage ausmachen würden) geschlossen gewesen seien, gehe es nun mit den Lachspreisen wieder steil bergauf - ähnlich wie mit den Kursen von Mowi & Co.So hätten etwa die Aktien des Weltmarktführers Mowi oder auch des kleineren Konkurrenten Austevoll Seafood neue Rekordhochs erzielen können. Die Mowi-Aktie habe durch den Ausbruch in dieser Woche ein frisches Kaufsignal generiert. Auch operativ laufe es bei Mowi weiterhin relativ rund. Die Zahlen zum ersten Quartal hätten sich durchaus sehen lassen können.Die Perspektiven für den weltgrößten Zuchtlachsproduzenten seien gut, das Chartbild bleibe bullish und die Bewertung sei immer noch moderat - die Mowi-Aktie bleibe daher attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: