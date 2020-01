Tradegate-Aktienkurs Mowi-Aktie:

Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Die Aktie des weltgrößten Lachsproduzenten Mowi sei gleich in der ersten Woche des neuen Börsenjahres auf ein neues Rekordhoch geklettert. Im heutigen Handel gerate der Kurs allerdings wieder etwas unter Druck. Grund hierfür seien maue Aussichten für die Q4-Zahlen.So würden die Experten von Pareto Securities davon ausgehen, dass der operative Gewinn der Norwegen im Schlussquartal knapp zehn Prozent unter den aktuellen Markterwartungen liegen dürfte. Analyst Carl-Emil Kjølås Johannessen mache eine in einigen Regionen eher schwache Preisentwicklung sowie höhere Produktionskosten in Großbritannien dafür verantwortlich.Für das laufende Jahr bleibe Pareto aber relativ zuversichtlich gestimmt. So rechne das Analysehaus mit einem Gewinnanstieg auf 1,45 Euro pro Aktie, was über dem Marktkonsens von 1,37 Euro liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mowi-Aktie: