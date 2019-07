Börsenplätze Mowi-Aktie:



Kurzprofil Mowi ASA:



Mowi (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) ist das weltweit führende Seafood-Unternehmen und der größte Produzent von Zuchtlachs, mit Präsenz in 25 Ländern und insgesamt 13.233 Mitarbeitern weltweit. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bergen, Norwegen, und wird an der Börse von Oslo (MOWI02) gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mowi.com. (05.07.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mowi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Zuchtlachsproduzenten Mowi ASA (ISIN: NO0003054108, WKN: 924848, Ticker-Symbol: PND, Nasdaq OTC-Symbol: MNHVF) unter die Lupe.Es sehe weiterhin gut aus für die Aktie des norwegischen Lachsproduzenten Mowi (ehemals Marine Harvest). In einem freundlichen Marktumfeld würden die Anteilscheine des Weltmarktführers wieder ganz nahe an das bisherige Mehrjahreshoch heranklettern. "Der Aktionär" nenne fünf Gründe, die für eine Fortsetzung der Rally sprechen würden.Der Hauptgrund für die starke Performance von Mowi & Co sei natürlich die robuste Nachfrage nach Lachs. In immer mehr aufstrebenden Schwellen- und Entwicklungsländern kämen die Menschen auf den Geschmack des Fisches. Zudem gewinne Lachs auch in den Industriesaaten stetig an Beliebtheit, was vor allem am steigenden Gesundheitsbewusstsein liege.Der größte Profiteur dieser Entwicklung dürfte nach wie vor auch der größte Produzent der Welt sein: Mowi. Der Konzern verfüge mittlerweile über Zuchtanlagen rund um den Globus und sei dadurch anders als zahlreiche Rivalen nicht mehr so stark von den Umweltbedingungen rund um Norwegen abhängig. Zudem sei das Unternehmen mit seinen Vertriebsketten auch schon deutlich breiter aufgestellt als viele Konkurrenten.Trotz der enormen Größe und der besseren Diversifizierung sei die Mowi-Aktie auch nicht teurer bewertet als die Papiere vieler weniger stark aufgestellter Konkurrenten. Aktuell komme Mowi auf ein 2019er KGV von 16 und ein 2020er KGV von 14. Dies sei angesichts der robusten Wachstumsraten und der starken Marktstellung immer noch günstig.Die starke operative Entwicklung und die guten Aussichten würden sich derzeit auch ganz klar im Mowi-Kurs widerspiegeln. So stehe die Aktie - wieder einmal - kurz vor dem Sprung auf ein neues Rekordhoch. Da es kein parabolischer Anstieg sei, sondern ein gesunder Aufwärtstrend mit zahlreichen zwischenzeitlichen Korrekturen, stünden die Chancen gut, dass sich die Mowi-Papiere auch in den kommenden Monaten stark entwickeln würden.Anleger können bei der "Aktionär"-Alt-Empfehlung weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stopp sollte bei 16,80 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link