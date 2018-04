Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Die breite Pipeline der MorphoSys AG umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" generiert man Produktkandidaten gegen Zielmoleküle, die von seinen Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie identifiziert wurden. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert.



Martinsried (www.aktiencheck.de) - MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) gab heute bekannt, dass sie in den USA einen Börsengang (Initial Public Offering) mit einem Angebot von bis zu 8.300.000 American Depositary Shares ("ADS") eingeleitet hat. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemitteilung:Das Angebot findet gemäß einer bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) eingereichten Registrierungserklärung (Registration Statement) in Form des Formulars F-1 (in der zuletzt geänderten Fassung) statt. MorphoSys geht zudem davon aus, den beteiligten Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Kauf zusätzlicher ADS in einem Umfang von bis zu 15% der Gesamtzahl der im Angebot platzierten ADS (d.h. bis zu 1.245.000 zusätzliche ADS) zu gewähren. Jede ADS wird 1/4 einer MorphoSys-Stammaktie repräsentieren. Die den ADS unterliegenden neuen Stammaktien werden aus dem genehmigten Kapital 2017-II von MorphoSys unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre ausgegeben und repräsentieren (einschließlich der Option der Konsortialbanken zum Kauf weiterer ADS) bis zu 8,1% des Grundkapitals von MorphoSys vor Vollzug des Angebots.Der endgültige Preis der angebotenen ADS wird im Wesentlichen auf Basis des XETRA-Schlusskurses der MorphoSys-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der Preisfestsetzung (voraussichtlich in der Woche vom 16. April 2018) unter Umrechnung in US-Dollar zum dann geltenden Wechselkurs und unter Verwendung eines ADS/Aktienverhältnisses von vier zu eins ermittelt. Es wurde beantragt, die ADS am Nasdaq Global Market in den USA unter dem Tickersymbol "MOR" zu listen.Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mittels eines Prospekts angeboten werden. Eine Kopie des vorläufigen Prospekts kann bezogen werden bei: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Tel.: 001-866-471-2526, Fax: 001-212-902-9316 oder Email: Prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, Tel.: 001-866-803-9204; Leerink Partners LLC, Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, Tel.: 001-800-808-7525, Nebenstelle: 6132 oder Email: syndicate@leerink.com.Börsenplätze MorphoSys-Aktie:XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:80,05 EUR +1,52% (09.04.2018, 13:10)