Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (24.08.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys sei am Dienstag derzeit der Top-Gewinner im MDAX. Fast fünf Prozent gehe es um die Mittagszeit nach oben auf 49,40 Euro. Auf den Plätzen zwei und drei würden Nordex mit einem Plus von 4,1 Prozent und die SHOP APOTHEKE EUROPE mit plus 3,8 Prozent folgen. MorphoSys dürfte dabei am heutigen Tag auch von einer enttäuschenden Meldung aus dem Hause Novartis profitieren. Die Aktie von MorphoSys sei zuletzt aber auch extrem überverkauft gewesen.Novartis habe am Dienstag gemeldet, dass man bei einer Phase-3-Studie zur Untersuchung von Kymriah bei einer bestimmten Form von Lymphdrüsenkrebs einen Rückschlag erlitten habe. Konkret untersucht worden sei der Einsatz von Kymriah zur Behandlung von aggressivem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom (DLBCL). Der primäre Endpunkt, also das Ziel der Studie, sei laut einer Mitteilung vom Dienstag gewesen, das "ereignisfreie" Überleben zu belegen. Nun hätten aber Patienten nach einem Rückfall oder bei fehlendem Ansprechen auf die Erstlinienbehandlung nicht länger gelebt als bei der gegenwärtigen Standardtherapie.Man sei enttäuscht, dass das Ziel der Studie verfehlt worden sei, habe sich Jeff Legos, Chef der Onkologie-Entwicklungsabteilung bei Novartis, zitieren lassen. Novartis sei aber weiter entschlossen, die Entwicklung von Kymriah und der CAR-T-Therapien der nächsten Generation zu beschleunigen. Man erwarte, dazu auf einem der nächsten medizinischen Kongresse frühe klinische Ergebnisse für diese Therapien vorstellen zu können, so Legos weiter.MorphoSys und sein Lizenz-Partner Incyte hätten mit Tafasitamab ebenfalls ein Programm zur Behandlung von DLBCL am Start. Dementsprechend dürfte die Meldung die Aktie von MorphoSys am heutigen Tag unterstützt haben. DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich für die Aktie von MorphoSys, Anleger sollten aber Geduld mitbringen. Zuletzt wurde das Unternehmen auch vermehrt als potenzieller Übernahmekandidat ins Spiel gebracht, was zusätzliche Fantasie verleiht, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 24.08.2021)