WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (13.12.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) charttechnisch unter die Lupe.Keine Frage: Die MorphoSys-Aktie befinde sich in einem intakten Abwärtstrend. Entsprechend würden "bullishe" Gedankenspiele derzeit einen antizyklischen Charakter besitzen. Doch sie würden sich derzeit charttechnisch gut begründen lassen: So habe der Titel jüngst das Tief vom Sommer 2016 bei 32,90 EUR temporär unterschritten. Das "reversal" der abgelaufenen Woche wecke nun Hoffnungen auf einen Fehlausbruch auf der Unterseite. Möglicherweise habe hier ein finales Überschießen nach Süden stattgefunden. Eine Einschätzung, welche auch diverse Indikatoren nahelegen würden. Beispielsweise versuche der RSI aktuell eine Stabilisierung in seiner unteren Extremzone. Einen Schritt weiter sei da bereits der MACD: Schließlich habe der Trendfolger zuletzt nicht nur auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert, sondern habe auch den seit 2020 bestehenden Abwärtstrend zu den Akten legen können. In diesem Umfeld definiere das Oktobertief (37,10 EUR) ein erstes Erholungsziel, ehe danach das Novemberhoch (43,29 EUR) wieder ins Blickfeld rücke. Aufgrund des antizyklischen Charakters eines möglichen Longengagements sollten Anleger eine strikte Absicherung auf Basis des jüngsten Mehrjahrestiefs bei 31,57 EUR unbedingt beachten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:33,66 EUR +0,69% (10.12.2021, 09:23)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:32,96 EUR -2,20% (10.12.2021, 09:36)ISIN MorphoSys-Aktie:DE0006632003