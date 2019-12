ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im "Proprietary Development"-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen Produktkandidaten; im Segment "Partnered Discovery" werden Produktkandidaten im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu MorphoSys sind unter http://www.morphosys.de verfügbar.



HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R), arYla(R), Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R), Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen der Janssen Biotech, Inc. (05.12.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) charttechnisch unter die Lupe.Im Juli sei die MorphoSys-Aktie aus einer kleinen Dreiecksformation nach oben ausgebrochen. Nachdem es Anfang November zu einem Pullback an die 38-Wochen-Linie bzw. an die obere Dreiecksbegrenzung (akt. bei 97,18 EUR bzw. 90,87 EUR) gekommen sei, stehe nun der flachere Korrekturtrend seit Juli 2018 (akt. bei 112,11 EUR) zur Disposition. Besagter Trend fungiere gleichzeitig als obere Begrenzung eines deutlich größeren Dreiecks - gewissermaßen Konsolidierungsmuster reloaded! Vor diesem Hintergrund käme ein nachhaltiger Ausbruch nach Norden einem erneuten prozyklischen Investmentkaufsignal gleich, welches auf ein neues Mehrjahreshoch oberhalb der Marke von 124,90 EUR (2018erHoch) schließen ließe. Rein rechnerisch ergebe sich aus der Höhe des großen Dreiecks sogar ein Anschlusspotenzial von rund 45 EUR. Die charttechnischen Erfolgschancen für eine erfolgreiche Weichenstellung stünden dabei nicht schlecht. Schließlich sorge ein frisches MACD-Kaufsignal genauso für Rückenwind wie die bereits nach oben aufgelöste Flaggenkonsolidierung der letzten dreieinhalb Monate. Im Ausbruchsfall biete sich das Hoch vom November 2018 bei 109,80 EUR als engmaschige Absicherung auf der Unterseite an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie:114,80 EUR +3,14% (04.12.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:114,70 EUR -0,86% (05.12.2019, 08:43)