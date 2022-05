XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (10.05.2022/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.Der Gesamtumsatz von MorphoSys sei im ersten Quartal 2022 auf 41,5 Mio. Euro gesunken (Q1/21: 47,2 Mio. Euro). Dieser Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr sei hauptsächlich auf den Erhalt von Meilensteinzahlungen in Höhe von 16 Mio. Euro von GSK in Q1/21 zurückzuführen. Obwohl die Umsätze von MorphoSys in Q-Q (Q1/22-Q4/21) mit 22% noch stärker zurückgegangen seien. Die Umsatzkosten hätten sich in Q1/22 auf 7,9 Mio. Euro belaufen (Q1/21: 5,0 Mio. Euro), was in erster Linie Dienstleistungen für die Übergabe von Projekten an Kunden, hauptsächlich für Monjuvi, zuzuschreiben sei.Wie im letzten Update der Aktienanalysten von FMR Research erwartet, seien die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) in Q1/22 deutlich angestiegen und hätten sich auf 65,0 Mio. Euro belaufen (Q1/21: 33,3 Mio. Euro). Dieser Anstieg resultiere hauptsächlich aus der Einbeziehung der F&E-Aufwendungen von Constellation in den Konzernabschluss von MorphoSys.Darüber hinaus seien die Aufwendungen für Vertrieb, Allgemeines und Verwaltung (SG&A) leicht zurückgegangen und hätten sich auf 36,5 Mio. Euro belaufen (Q1/21: 38,4 Mio. Euro). Personalaufwendungen (19,9 Mio. Euro) und externe Dienstleistungen (12,1 Mio. Euro) seien die Haupttreiber der SG&A-Kosten in Q1/22 gewesen. Im ersten Quartal 2022 sei ein Konzernfehlbetrag von 122,7 Mio. Euro (Q1/21: 41,6 Mio. Euro) ausgewiesen worden, wobei sich die liquiden Mittel und sonstigen finanziellen Vermögenswerte (Periodenende) auf 846,9 Mio. Euro (Q1/21: 976,9 Mio. Euro) belaufen hätten.Im Wettbewerb der monoklonalen β-Amyloid-Antikörper (MAbs) gegen die Alzheimer-Krankheit (AD) habe Gantenerumab (von Roche entwickelte klinische Programme) einige ernstzunehmende Konkurrenten, darunter Lecanemab (BAN2401) und Donanemab, deren beschleunigter Zulassungsantrag in Q2/22 abgeschlossen sein werde. Dies sei jedoch nicht die einzige Sorge, die die Aktienanalysten von FMR Research in Bezug auf den künftigen Marktanteil von Gantenerumab (falls es zugelassen werde) hätten. Kürzlich habe das Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) mitgeteilt, dass es die Kosten für Aducanumab (Amyloid-verwandtes Medikament gegen Alzheimer) nur im Rahmen einer klinischen Studie übernehmen werde.Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:18,045 EUR +3,32% (10.05.2022, 14:46)